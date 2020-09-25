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25.09.2020 (07:00)

Силы Черноморского флота осуществили подготовку высадки морского десанта в районе Витязевской косы в ходе основного этапа СКШУ «Кавказ-2020»

В ходе основного этапа СКШУ «Кавказ-2020» в акватории Черного моря силы Черноморского флота осуществили подготовку высадки морского десанта в районе Витязевской косы.

Самолеты морской авиации Су-34 и отряд кораблей огневой поддержки нанесли поражение объектам противодесантной обороны противника.

Корабельная тральная группа Черноморского флота в составе минных тральщиков «Ковровец», «Вице-адмирал Захарьин» и «Валентин Пикуль», базовых тральщиков «Цезарь Кунников» и «Ямал» осуществила проводку десантного отряда через минные заграждения.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кавказ-2020
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