25.09.2020 (06:00)

Для обозначения удара воздушного противника на полигоне «Капустин Яр» будут использованы новейшие мишени самолетного типа

В целях обозначения массированного ракетного авиационного удара воздушного противника по объектам коалиционной группировки войск в рамках стратегическолго командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полоигоне «Капустин Яр» будут применены высокоскоростные маневрирующие имитаторы воздушных целей «Саман», новейшие мишени самолетного типа из состава мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант», ракеты-мишени «У-95» и осветительные мины.

В целях контроля за действими войск и результатами их огневого поражения для проведения основного этапа стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне «Капустин Яр» создана многоуровневая система объективного контроля, включающая беспилотные летательные аппараты, видеокамеры и контрольные группы.

Размеры полигона «Капустин Яр» по фронту – шестьдесят километров, в глубину – сто двадцать километров, позволяют проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в тмоч силе бомб, калибром до тысячи пятисот килограмм и оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М».

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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