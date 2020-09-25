25.09.2020 (05:00)

На полигоне «Капустин Яр» создана многоуровневая система объективного контроля и высокореалистичная мишенная обстановка

В целях контроля за действими войск и результатами их огневого поражения для проведения основного этапа стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне «Капустин Яр» создана многоуровневая система объективного контроля, включающая беспилотные летательные аппараты, видеокамеры и контрольные группы.

Размеры полигона «Капустин Яр» по фронту – шестьдесят километров, в глубину – сто двадцать километров, позволяют проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в тмоч силе бомб, калибром до тысячи пятисот килограмм и оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М».

Учитывая состав привлекаемых войск (сил), включающий в себя воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, воинские контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан и Союза Мьянмы для выполнения учебно-боевых задач в ходе СКШУ «Кавказ-2020» использованы более 330 макетов мишеней, списанных образцов вооружения, военной техники, а также свыше 450 высокореалистичных (баннерных) мишеней.

Для обозначения высокоскоростных бронеобъектов на полигоне «Капустин Яр» специально подготовлено полигонное оборудование, которое позволяет цели-макету двигаться со скоростью до пятидесяти километров в час. Данное оборудование позволяет обучать военнослужащих ведению огня по скоростным, высокоманевренным целям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения танков, боевых машин с учетом опыта, полученного в Сирийской Арабской Республики.

Всего для создания мишенной обстановки на полигонах изготовлено около 13 тысяч различных мишеней.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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