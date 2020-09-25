25.09.2020 (03:00)

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020»

25 сентября 2020 г. на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области пройдет основной этап стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

В ходе проведения основного этапа подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Республики Армения, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан и Союза Мьянмы отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил. Всего от вооруженных сил иностранных государств в розыгрыше практических действий на полигоне «Каупстин Яр» будут задействованы до 1 тыс. военнослужащих.

В основу выполнения учебно-боевых задач будет положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы действий соединений, воинских частей и подразделений, с учетом тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.

Розыгрыш практических действий войск (сил) будет осуществлен по нескольким тактическим эпизодам.

На начальном этапе в ходе ведения маневренной обороны с целью срыва наступления условного противника войска коалиционной группировки войск втянут его в «оперативный мешок» и остановят его продвижение. После чего замыслом действий предусмотрено нанесение массированного огневого удара для нанесения противнику максимальных потерь.

В целях задержки выдвижения оперативных резервов условного противника в глубине его обороны планируется применить оперативный и тактический десант, создав тем самым условия для проведения контрудара.

С завершением охватывающих фланговых ударов по двум сходящимся направлениям с целью окружения главных ударных сил «противника» группировкой в составе 58 армии Вооруженных Сил Российской Федерации и воинского контингента Республики Армения по ним будет нанесен главный удар.

На другом направлении в контрударе планируется задействовать часть сил 20 армии Вооруженных Сил Российской Федерации, воинские контингенты Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

В дальнейшем войска обороняющейся коалиционной группировки перейдут в наступление и завершат разгром его окруженной группировки.

В основном розыгрыше практических действий войск (сил) на полигоне «Капустин Яр» в составе коалиционной группировки войск будут выполнять задачи соединения и воинские части 58 общевойсковой армии Южного военного округа, часть сил 20 общевойсковой армии Западного военного округа, соединения Воздушно-десантных войск, бригада армейской авиации, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, беспилотной авиации, боевого, технического, тылового и медицинского обеспечения, воинские контингенты иностранных государств.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице