24.09.2020 (23:00)
В ходе чемпионата ВС РФ определились лучшие гребцы в гонке на 1 км
24 сентября в акватории Амурского залива на водно-спортивной станции СЦМиФП (г. Владивосток) филиала ЦСКА/Хабаровск прошел чемпионат ВС РФ по гребле на шлюпках на дистанции 1 км.
В гонках приняли участие 10 команд. Главным судьей состязаний выступил заслуженный тренер России по морскому многоборью МСМК Дмитрий Валерьевич Перепелица.
Следует сразу отметить, что новый участник соревнований – команда Военного института физической культуры (г. Санкт-Петербург) прилетела на чемпионат не зря. В финале военные спортсмены из культурной столицы показали третий результат. Команда в составе гребцов МС Александра Игнатенко, второразрядников Дмитрия Игнатенко, Артема Строганова, Бориса Максименко, Антона Бибикова, Артура Шишкова и рулевого Константина Морозова пришла к финишу с результатом 6.00.95, отстав от лидера всего на 6 секунд. Таким образом, гребцы выполнили норматив КМС.
На втором месте – команда ВМФ-1 (г. Севастополь), выступавшая в составе гребцов мастеров спорта Федора Коржова, Валерия Минтуса, Дениса Харланова, перворазрядников Артема Яценко, Руслана Бабичева, Максима Калясина и рулевого МС Станислава Васильева. Ее время - 5.55.97. Команда также выполнила норматив КМС.
«Золото» чемпионата завоевала команда ВМФ-3 (г. Санкт-Петербург) в составе гребцов МС Василия Кокина, КМС Алексея Мосолова, Александра Журавлева, перворазрядников Ильшата Талипова, Ивана Пеньшина, Ивана Курагина и рулевого МС Андрея Родионова. Результат победителей – 5.54.80. Соответственно, гребцы, вышедшие на первое место, выполнили норматив МС.
Команды дальневосточников в тройку призеров не вошли. ВМФ-5 (г. Владивосток) – на шестом месте, ВВО-1 (г. Владивосток) – на восьмом.
Кто будет состязаться завтра – гребцы на 2-километровой дистанции или представители гребно-парусного двоеборья под парусами - будет решено с утра, в зависимости от того, насколько сильным будет ветер.