24.09.2020 (20:00)

Инженеры ЦВО на учении под Уфой за 20 минут проложили 150 м дороги в болоте

Инженеры Центрального военного округа на учении в Республике Башкортостан за 20 минут проложили 150-метровую дорогу через болото для прохода группировки войск.

Двухдневные практические действия с участием около 800 военнослужащих проходили на Алкинском полигоне. Подразделения отрабатывали действия в обороне и наступлении. Они проводили инженерную разведку местности и противника, выставляли инженерные заграждения и минные поля, осуществляли маскировку средств энергоснабжения. Самым главным эпизодом учения стало оперативное проделывание дороги в болотистой местности для прохода группировки войск. Инженеры, используя тяжелые путепрокладчики БАТ-2 и новейшие многоцелевые комплексы развертывания временных дорог КРВД, смогли за 20 минут проложить дорогу в непроходимой местности. Сверху было проложено два железных полотна шириной около 5 метров и длинной в 200 метров.

Для проверки результатов командование запустило через дорогу колонну военной техники. Вес некоторых образцов техники достигал до 60 т.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице