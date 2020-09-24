24.09.2020 (19:15)

Корабли Каспийской флотилии и ВМС Ирана артиллерийским огнём уничтожили морские силы НВФ в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

В ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» корабельная тактическая группа Каспийской флотилии и ВМС Исламской Республики Иран в составе ракетного корабля «Татарстан», малого ракетного корабля (МРК) «Великий Устюг», малого артиллерийского корабля «Астрахань» и ракетных катеров «Джоушан» и «Пейкан» успешно выполнила артиллерийские стрельбы штатными комплексами по морской и воздушной целям условного противника в акватории Каспийского моря.

Выполнив элементы боевого маневрирования в составе группы, экипажи отработали ведение прицельного артиллерийского огня по морской буксируемой мишени (морскому щиту) в рамках розыгрыша эпизода по ведению боевых действий с корабельной группировкой противника, а также эпизода по отражению ударов его средств воздушного нападения.

В ходе учения определение установок для стрельбы из артиллерийских орудий и целеуказание осуществлялось бортовыми комплексами радиотехнического вооружения кораблей и береговыми станциями наблюдения Каспийской флотилии.

В результате совместных действий кораблей флотилии и ракетных катеров ВМС Ирана корабельная тактическая группа уничтожила артиллерийским огнём группировку условного противника в море.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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