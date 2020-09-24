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24.09.2020 (19:00)

На полигоне Ашулук в рамках СКШУ «Кавказ-2020» военнослужащие ЮВО остановили прорыв танков условного противника «огненным валом»

Военнослужащие инженерных войск и подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) остановили прорыв танков противника «огненным валом», подорвав управляемые фугасные снаряды на площади более трех гектаров на полигоне Ашулук в Астраханской области.

В рамках практического этапа стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» специалисты инженерных войск и РХБ защиты 49-й общевойсковой армии ЮВО применили метод сочетания огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке на танкоопасном направлении. Заманив танки условного противника в заданный район, военнослужащие провели подрыв огневых фугасов. Искусственно созданная горящая масса зажигательных средств препятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления условным противником, а также деморализовало его живую силу.

Всего к подготовке и практическим действиям специалистов РХБ защиты и инженерных войск ЮВО было привлечено около 70 единиц специальной техники и свыше 500 военнослужащих инженерно-саперных и огнеметных подразделений.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кавказ-2020 , Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Учения , Международные учения , Инженерные войска , Ашулук , Боевая подготовка , Международная деятельность
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