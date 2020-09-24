24.09.2020 (18:15)

Артиллеристы ЦВО уничтожили объекты условного противника, выявленные при помощи беспилотников

Расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» и экипажи реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение маневренных и статичных целей в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу практических действий, расчеты беспилотной авиации «Орлан-10» выявили район базирования объектов условного противника и передали их координаты на командный пункт артиллерии.

После подтверждения мест расположения объектов, назначенных к уничтожению, расчеты самоходных гаубиц «Акация» обрушили шквал огня на мишени, имитирующие передовые позиции и кочующие танки противника. Затем огневым налетом расчетов БМ-21 «Град» были уничтожены живая сила условного противника, укрывшаяся в подземных сооружениях на площади до 20 гектаров.

Также в ходе учения были отработаны вопросы ведения инженерной разведки и организации устойчивой связи в сложной помехой обстановке.

Всего к учению было привлечено более 500 военнослужащих и свыше 120 единиц вооружения и транспорта обеспечения.

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