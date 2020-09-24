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24.09.2020 (18:00)

Разведчики российской военной базы в Таджикистане уничтожили штаб условного противника на учении

Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы в Таджикистане в ходе однодневного учения уничтожили штаб условной бандгруппы.

По замыслу практических действий, боевики захватили населенный пункт и в одном из зданий оборудовали командный пункт. Поднятые по тревоге разведывательные группы были переброшены в район боевого применения на транспортно-боевых вертолетах Ми-8МТВ5-1 авиагруппы мотострелкового соединения и приступили к блокированию условного противника. Ликвидировав охранение, разведчики в ходе штурма зачистили здание от «боевиков». Огневую поддержку с воздуха оказали экипажи боевых вертолетов Ми-24.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Военная база , Таджикистан , Разведывательные подразделения
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