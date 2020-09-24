24.09.2020 (17:45)

В Ленобласти снайперы общевойсковой армии ЗВО получат навыки стрельбы на предельные дальности

Военнослужащие роты специального назначения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, в рамках занятий по огневой подготовке выполнили упражнения стрельб из стрелкового оружия на максимальные дальности.

В рамках занятий обучаемые будут совершенствовать навыки работы в составе снайперских пар, ведении наблюдения за полем боя, своевременном обнаружении и уничтожении целей, расположенных на максимальной дистанции от стреляющего.

Кроме того, военнослужащие в составе группы проведут поисковые действия в обозначенном районе с целью обнаружения условных «боевиков» и передаче координат их местоположения на командный пункт, выполнят нормативы по скрытному перемещению, оборудованию и занятию огневых позиций, отхода после выполнения задачи в точку сбора.

Снайперы выполнят упражнения как в дневное, так и в ночное время, в том числе с применением специальных тепловизионных прицелов 1ПН-140.

В проведении занятий задействовано около 30 военнослужащих подразделения. Суммарная оценка обучаемым выставляется по результатам выполнения упражнений стрельб и нормативов по тактико-специальной, огневой и медицинской подготовкам.

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