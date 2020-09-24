24.09.2020 (17:30)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО прошел сбор руководящего состава соединений, воинских частей и подразделений связи

В Ленинградской области завершился инструкторско-методический сбор с руководящим составом соединений, воинских частей и подразделений связи, а также начальниками отделов радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

В ходе сбора обсуждались вопросы организации связи, радиолокационного и метеорологического обеспечения полетов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения, доведены требования действующих руководящих документов по организации и обеспечению безопасности полетов.

Кроме того, с военнослужащими были проведены методические занятия, на которых был рассмотрен порядок подготовки средств связи и радиотехнического обеспечения в авиационных соединениях и воинских частях, порядок проведения технического обслуживания и обеспечения безопасности личного состава.

Было отмечено, что в авиационных подразделениях объединения идет постепенное переоснащение новой модернизированной техникой, аэродромы оборудуются современными системами управления полетами и средствами связи, а на бортах воздушных судов устанавливаются средства интеллектуальной поддержки решений экипажа.

В сборе приняло участие более 50 специалистов подразделений связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления.

Инструкторско-методические занятия прошли под руководством начальника отдела - заместителя начальника штаба объединения по связи, РТО и АСУ.

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