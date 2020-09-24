24.09.2020 (15:00)

Специалисты РХБ защиты ВДВ провели разведку площадки приземления и маршрутов выдвижения подразделений десанта на полигоне Капустин Яр



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалисты РХБ защиты ВДВ провели разведку площадки приземления и маршрутов выдвижения подразделений десанта на полигоне Капустин Яр

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» специалисты радиационной химической и биологической защиты Ульяновского гвардейского соединения ВДВ провели разведку площадки приземления и маршрута выдвижения подразделений.

Личный состав произвел РХБ-разведку площадки приземления тактического воздушного десанта и маршрутов выдвижения личного состава к лагерю незаконных вооруженных формирований, где ранее были обнаружены следы хранения отравляющих веществ.

Специалисты расчета РХБЗ выполнили развертывание и подготовку машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 на колесной базе БТР-80 для обработки личного состава и военной техники.

Для успешного продвижения основной десантно-штурмовой группы огнеметное отделение подразделения РХБЗ уничтожило огневые точки противника.

«Главной целью учения является проверка готовности подразделения выполнить задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава взвода РХБ защиты соединения», – пояснил гвардии майор Денис Черняков.

В практических действиях было задействовано около 50 военнослужащих и более 10 единиц специальной техники РХБ защиты Ульяновского соединения ВДВ.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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