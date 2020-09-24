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24.09.2020 (15:00)

Специалисты РХБ защиты ВДВ провели разведку площадки приземления и маршрутов выдвижения подразделений десанта на полигоне Капустин Яр

Фото Видео

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» специалисты радиационной химической и биологической защиты Ульяновского гвардейского соединения ВДВ провели разведку площадки приземления и маршрута выдвижения подразделений.

Личный состав произвел РХБ-разведку площадки приземления тактического воздушного десанта и маршрутов выдвижения личного состава к лагерю незаконных вооруженных формирований, где ранее были обнаружены следы хранения отравляющих веществ.

Специалисты расчета РХБЗ выполнили развертывание и подготовку машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 на колесной базе БТР-80 для обработки личного состава и военной техники.

Для успешного продвижения основной десантно-штурмовой группы огнеметное отделение подразделения РХБЗ уничтожило огневые точки противника.

«Главной целью учения является проверка готовности подразделения выполнить задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава взвода РХБ защиты соединения», – пояснил гвардии майор Денис Черняков.

В практических действиях было задействовано около 50 военнослужащих и более 10 единиц специальной техники РХБ защиты Ульяновского соединения ВДВ.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кавказ-2020 , Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Учения , Международные учения , Боевая подготовка , Международная деятельность
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