24.09.2020 (17:15)

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» завершил переход Северным морским путем и в октябре прибудет во Владивосток

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» проекта 12700, осуществляющий переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот завершил прохождение Северного морского пути и в первой декаде октября прибудет во Владивосток. Это первый корабль в серии строящихся на Средне-Невском судостроительном кораблей для Тихоокеанского флота кораблей противоминной обороны проекта 12700.

Главное командование ВМФ приступило к оснащению минно-тральных сил Тихоокеанского флота новейшими кораблями противоминной обороны проекта 12700», – сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

По словам главкома, первый корабль противоминной обороны «Яков Баляев» в серии, строящихся для Тихоокеанского флота на Средне-Невском судостроительном кораблей проекта 12700 осуществляет межфлотский переход из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот, где войдет в состав минно-тральных сил.

По прибытии на Тихоокеанский флот корабелы Средне-Невского судостроительного завода экипаж и представители контрагентских организаций приступят к подготовке корабля ПМО «Яков Баляев» для прохождения заводских ходовых испытаний. Планируется, что корабль Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова будет принят в состав ВМФ и пополнит минно-тральные силы Тихооокеанского флота в конце 2020 года.

«Яков Баляев» был заложен в декабре 2017 года. Он стал четвёртым кораблём проекта 12700, построенным Средне-Невским судостроительным заводом. Ранее верфь передала ВМФ три корабля проекта. Сегодня на предприятии в разной степени готовности находятся еще четыре корабля проекта 12700 – «Георгий Курбатов», «Пётр Ильичёв», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин».

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим. При этом существенно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. Кроме высокой прочности и малой массы к достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Справочно:

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

Водоизмещение - 890 тонн;

Длина - 62 м;

Ширина - 10 м;

Полная скорость хода - 16 узлов;

Экипаж - 44 чел.

Средне-Невский судостроительный завод - лидер композитного судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее строительство кораблей и судов из 4-х видов материалов: композитные материалы, судостроительная, маломагнитная сталь, алюминиево-магниевые сплавы. На предприятии освоена современная технология изготовления конструкций из композитных материалов методом вакуумной инфузии. За более чем 100 лет работы Средне-Невским судостроительным заводом построено более 500 кораблей и судов, из них более 200 единиц это морские и рейдовые тральщики различных проектов, в том числе и поставленные на экспорт в 13 стран мира. С 1937 г. завод по существу является монополистом в строительстве отечественных кораблей противоминной обороны.

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