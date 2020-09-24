24.09.2020 (17:00)

Морская пехота Северного флота завершила учения на Чукотке



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Морская пехота Северного флота завершила учения на Чукотке

Морская пехота Северного флота провела высадку морского десанта в районе посёлка Эгвекинот в заливе Креста Берингова моря на побережье Чукотки. Военнослужащие действовали на бронетранспортерах БТР-82А и двухзвенных гусеничных тягачах «Витязь» с борта большого десантного корабля «Кондопога». Помимо боя за морское побережье и высадки сил десанта морские пехотинцы отработали рейдовые действия по поиску, окружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. На завершающем этапе учения североморцы выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, гранатомётов и артиллерии БТР-82А.

Бой за высадку морского десанта на необорудованное морское побережье в районе Эгвекинота стал завершающим мероприятием похода арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева на Чукотке. В ближайшее время личный состав и техника морского десанта осуществит погрузку на БДК «Кондопога» и отряд возьмёт курс к Берингову проливу.

В сентябре 2018 года в заливе Креста Берингова моря арктическая группировка Северного флота, которой также командовал вице-адмирал Олег Голубев ещё в должности командующего Кольской флотилией, провела двухстороннее тактическое учение по высадке морского десанта и обороне побережья.

Четыре дня назад военнослужащие Северного флота отработали задачи учения по обороне российских территорий и разрешению кризисных ситуаций в Арктике в районе бухты Провидения на Чукотке. Морские пехотинцы провели тактическое занятие по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Урелики, а также отработали взаимодействие с дальневосточными пограничниками в районе мыса Чаплина в ходе проведения рейдовых действий в Арктике.

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

За время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец» прошли более 4,5 тысяч морских миль.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице