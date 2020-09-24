24.09.2020 (17:00)
Морская пехота Северного флота завершила учения на Чукотке
Морская пехота Северного флота провела высадку морского десанта в районе посёлка Эгвекинот в заливе Креста Берингова моря на побережье Чукотки. Военнослужащие действовали на бронетранспортерах БТР-82А и двухзвенных гусеничных тягачах «Витязь» с борта большого десантного корабля «Кондопога». Помимо боя за морское побережье и высадки сил десанта морские пехотинцы отработали рейдовые действия по поиску, окружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. На завершающем этапе учения североморцы выполнили боевые стрельбы из автоматов, пулемётов, гранатомётов и артиллерии БТР-82А.
Бой за высадку морского десанта на необорудованное морское побережье в районе Эгвекинота стал завершающим мероприятием похода арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева на Чукотке. В ближайшее время личный состав и техника морского десанта осуществит погрузку на БДК «Кондопога» и отряд возьмёт курс к Берингову проливу.
В сентябре 2018 года в заливе Креста Берингова моря арктическая группировка Северного флота, которой также командовал вице-адмирал Олег Голубев ещё в должности командующего Кольской флотилией, провела двухстороннее тактическое учение по высадке морского десанта и обороне побережья.
Четыре дня назад военнослужащие Северного флота отработали задачи учения по обороне российских территорий и разрешению кризисных ситуаций в Арктике в районе бухты Провидения на Чукотке. Морские пехотинцы провели тактическое занятие по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Урелики, а также отработали взаимодействие с дальневосточными пограничниками в районе мыса Чаплина в ходе проведения рейдовых действий в Арктике.
За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота уже провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.
За время арктического похода БПК «Североморск», БДК «Кондопога», СБС «Памир» и ледокол «Илья Муромец» прошли более 4,5 тысяч морских миль.