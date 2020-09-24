24.09.2020 (16:45)
Командующий войсками Восточного военного округа принял участие в конференции профсоюза гражданского персонала ВВО
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко принял участие в заседании отчетно-выборной конференции территориальной организации профсоюза гражданского персонала Восточного военного округа. Мероприятия прошло в зале Военного совета штаба Восточного военного округа в Хабаровске.
На конференции были подведены итоги работы комитета территориальной организации профсоюза гражданского персонала Восточного военного округа за период с 2015 по 2020 годы.
В ходе работы конференции ее участники обсудили вопросы охраны труда, заработной платы, медицинского обеспечения гражданского персонала, работающего в соединениях и воинских частях Восточного военного округа, в том числе в отдаленных гарнизонах округа и другие актуальные вопросы деятельности профсоюзных организаций ВВО.