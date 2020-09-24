24.09.2020 (16:30)

С подразделением морской инженерной службы Балтийского флота проведено занятие по противодесантной подготовке

Военнослужащие отдельного морского инженерного батальона провели тактико-специальное учение по обеспечению высадки десанта и противодесантной подготовке. На полигоне флотские инженеры отработали задачи по сооружению и преодолению минно-взрывных заграждений и проделыванию в них проходов для обеспечения высадки на побережье морского тактического десанта.

На первом этапе флотские инженеры провели подготовительные мероприятия, включающие инженерную разведку, фортификационное оборудование позиций войск, обеспечение войск водой и электроэнергией, оборудование военных колонных путей.

На побережье внутреннего водоема были развернуты учебные места для совершенствования навыков специальной подготовки военнослужащих. В мероприятиях были задействованы образцы техники и оборудования, предназначенные для добычи и комплексной очистки воды, подачи электроэнергии, для рытья траншей и котлованов, проделывания проходов в разрушениях, а также оборудования колонных путей.

В ходе занятия с механиками-водителями по вождению на плаву было осуществлено форсирование водной преграды установкой разминирования УР-77 и плавающим транспортером ПТС-М с техникой на борту. С целью маскировки от высокоточного оружия противника в районе преодоления водной преграды был установлен ложный элемент участка дороги с уголковыми отражателями.

На втором этапе тактико-специального занятия подразделения ОМИБ выполнили задачи по обеспечению высадки морского десанта и противодесантной обороне в районе морского побережья на полигоне Хмелевка.

Флотские саперы на практике отработали навыки по подрыву и разминированию. Инженерно-саперным отделением был осуществлен подрыв различных объектов, используемых условным противником – конструкции моста, здания, грунта, бетонных перекрытий, а также противопехотной мины направленного действия.

Гусеничный минный заградитель совместно с плавающим транспортером ПТС-М установили на побережье минно-взрывные противодесантные заграждения из противотанковых мин.

В ходе тактико-специального занятия инженерно-саперным подразделением также выполнены задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях на берегу и в воде, открывая путь для высадки предполагаемого морского десанта.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице