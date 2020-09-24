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24.09.2020 (16:15)

Зенитчики уральского полка ЦВО выполнят боевые стрельбы из ЗРС С-400 «Триумф» в Астраханской области

Расчеты уральского зенитного ракетного полка Центрального военного округа проведут начальные боевые стрельбы зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в середине октября.

В настоящее время личный состав полка завершил прием ЗРС С-400. Следующим этапом станет сдача зачётов на допуск к боевой стрельбе. После подразделения совершат марш в пункт постоянной дислокации в Свердловскую область, где заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что расчеты полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.

С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Ракетные войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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