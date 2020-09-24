24.09.2020 (16:00)

Молодые летчики ЦВО выполнили первые полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34

Молодые летчики, выпускники 2019 года, проходящие службу в смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО), приступили к первым самостоятельным полетам на многофункциональных истребителях-бомбардировщиках Су-34 поколения 4++. Полеты проходят на аэродроме Шагол в Челябинской области.

Перед тренировками летчики прошли ряд испытаний: переобучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ, где выполняли полеты на тренажерах, сдавали зачеты и выполнили более 100 часов налета с инструкторами на аэродроме Шагол. В настоящее время молодые экипажи выполняют полеты в простых и сложных метеоусловиях, а также выполняют элементы сложного пилотажа. В ближайшее время офицеры приступят к полетам с применением авиационных средств поражения.

Всего в Уральскую авиационную дивизию прибыло более двадцати молодых лейтенантов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице