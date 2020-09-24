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24.09.2020 (15:30)

Специалисты РЭБ Ленинградской армии ВВС и ПВО на спецзанятии отработали радиоэлектронное поражение пунктов управления противника

В Ленинградской области прошло специальное занятие с военнослужащими отдельного батальона радиоэлектронной борьбы Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Военнослужащие батальона в полевых условиях выполнили задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах условного противника.

Кроме того, в ходе занятия были отработаны нормативы по развертыванию систем РЭБ, пеленгование источников радиоэлектронного излучения и создание помех системам связи и управления условного противника, выполнены задачи по подавлению аппаратуры GPS навигации.

Также специалисты отдельного батальона РЭБ провели комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ и УКВ диапазонов.

Одной из основных задач специального занятия было совершенствование навыков работы с современными комплексами радиоэлектронной борьбы, такими как автоматизированная станция помех «Синица», «Красуха-4с», станция мощных шумовых помех СПН-2,4, а также станция постановки помех «Житель».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Западный военный округ , Войска РЭБ , ВВС , Боевая подготовка
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