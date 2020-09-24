24.09.2020 (15:15)

В Ленинградской области подразделения МТО общевойсковой армии ЗВО обеспечили топливом колонну бронетехники в полевых условиях

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе батальонных тактических учений провели тренировку в обеспечении топливом колонны бронетехники, совершающей марш в назначенный район.

В ходе выполняемых мероприятий специалисты подразделений осуществили развертывание района массовой заправки, транспортировку более 80 тонн топлива и материалов для обслуживания многоцелевых тягачей МТЛБ и танков Т-72Б3, произвели восполнение запасов топлива боевых машин, проверку их технического состояния.

Кроме того, механики-водители совершенствовали навыки в подготовке и эвакуации условно подбитой бронетехники, а также в устранении простейших неисправностей с использованием штатных инструментов и принадлежностей.

В целях приближения обстановки занятия к условиям реального боя, военнослужащие выполняли работы под огнем условных диверсионно-разведывательных групп.

В тренировке было задействовано более 130 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники.

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