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24.09.2020 (15:15)

В Ленинградской области подразделения МТО общевойсковой армии ЗВО обеспечили топливом колонну бронетехники в полевых условиях

Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области,  в ходе батальонных тактических учений провели тренировку в обеспечении топливом колонны бронетехники, совершающей марш в назначенный район.

В ходе выполняемых мероприятий специалисты подразделений осуществили развертывание района массовой заправки,  транспортировку более 80 тонн топлива и материалов для обслуживания многоцелевых тягачей МТЛБ и танков Т-72Б3, произвели восполнение запасов топлива боевых машин, проверку их технического состояния.

Кроме того, механики-водители совершенствовали навыки в подготовке и эвакуации условно подбитой бронетехники, а также в устранении простейших неисправностей с использованием штатных инструментов и принадлежностей. 

В целях приближения обстановки занятия к условиям реального боя, военнослужащие выполняли работы под огнем условных диверсионно-разведывательных групп.

В тренировке было задействовано более 130 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
МТО , Западный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Специальная подготовка
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