24.09.2020 (15:00)

На базе учебного центра боевой подготовки ЗВО в Нижегородской области создадут уникальный учебный центр танковых войск

На базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа в поселке Мулино Нижегородской области будет создан уникальный учебный центр танковых войск.

Отдельный учебный центр будет создан для переподготовки танковых экипажей в условиях накопленного современного опыта учебно-боевой подготовки округа, а также новейшей программы обучения танковых экипажей для выступления на международных соревнованиях АрМИ «Танковый биатлон».

Подготовка экипажей будет включать в себя теоретические и практические занятия на новой тренажерной базе, отработку новых комплексных упражнений стрельб на полигоне.

Открытие нового учебного центра планируется до конца 2020 года и позволит создать новый подход к переобучению танкистов в составе экипажей и танковых взводов.

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