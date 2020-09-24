24.09.2020 (14:45)

Юнармейцы нарисовали граффити Победы в детском образовательном центре «Смена»

Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны почтили юнармейцы из детского образовательного центра «Смена». Усилиями ребят на одном из зданий в Анапе появилось символичное граффити. Изображение создано в рамках Всероссийского проекта «Дорога памяти».

Ранее похожие композиции сделали в Туапсе, Краснодаре, Магасе, Махачкале и других городах. Помогают юнармейцам опытные художники- граффитисты. Арт-объект в «Смене» получился самым большим, его размер составляет 5 на 12 метров. Работа заняла день, рисунок символизирует связь поколений. На нем - памятник Дмитрию Калинину - капитану советских десантников, отдавших свои жизни в бою с немецко-фашистскими захватчиками.

«Граффити Победы - один из наших проектов, который мы реализуем в Год памяти и славы, – отметил начальник Главного штаба Юнармии летчик-космонавт Роман Романенко. Рисунки юнармейцев украшают городские улицы и пространства детских лагерей отдыха. Таким образом ребята отдают дань уважения павшим в годы Великой Отечественной войны, напоминают через искусство о важности знания своей истории и развивают творческие навыки».

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