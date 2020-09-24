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24.09.2020 (13:30)

Методический совет Академии Генштаба обсудил вопросы разработки основной образовательной программы

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось заседание методического совета.

Участники обсудили результаты разработки основной образовательной программы, а также проанализировали вопросы защиты магистерских диссертаций слушателями факультета национальной безопасности и обороны государства по итогам 2019/20 учебного года.

Основная цель методического совета – повышение эффективности профильной деятельности кафедр, факультетов и других подразделений академии. Среди его основных задач – разработка нормативных документов, изучение и обобщение передового опыта, анализ образовательной деятельности и разработка предложений по ее дальнейшему совершенствованию.

Военная академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений России, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, руководящий состав федеральных органов исполнительной власти, а также ведутся научные исследования, направленные на повышение обороноспособности государства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Военное образование , Социальное развитие
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