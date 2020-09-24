24.09.2020 (14:20)

Авиация ЮВО в рамках учения «Кавказ-2020» нанесла массированные авиационные удары на полигонах под Ейском и Буденновском

Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации нанесли массированные авиационные удары по объетам противника на полигонах Копанской и Арзгирский в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

В полетах были задействованы самолеты Су-27 истребительной авиации, Су-24м бомбаридировочной авиации, Су-25 штурмовой авиации, вертолеты Ми-28н и Ка-52 армейской авиации с аэродромов в Крыму, Краснодарском и Ставпропольском краях, Ростовской и Волгоградской областях.

Во время полетов летный состав ЮВО выполнил практическое применение ракетного, бомбового и стрелкового вооружения, а экипажи истребителей также отработали задачи по прорыву системы условного противника

При этом экипажи вертолетов выполнили пуски упарвляемых противотанковых ракет на удалении в несколько киломтеров от целей из-за естественных укрытий местности, а также стрельбу из пушки и пуски неуправляемых ракет со сложных видов маневра, в том силе с боевого разворота и пикирования.

Летчики штурмовой авиации ЮВО выполнили пуски неуправляемых ракет С-8 и С-13 одиночно и парой с пикирования, после чего поразили мишени стрельбой из авиационных пушек.

Всего в полетах на боевое применение было задействовано более 40 единиц авиационной техники объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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