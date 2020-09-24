24.09.2020 (14:00)

Подводная лодка Черноморского флота в ходе СКШУ «Кавказ-2020» успешно выполнила ракетную стрельбу

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» выполнил пуск ракеты из комплекса «Калибр» по береговой мишенной позиции на полигоне боевой подготовки в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В ходе отработки задачи по применению высокоточного оружия экипаж «Колпино» произвёл пуск одной ракеты из подводного положения, которая успешно поразила мишенную позицию на береговом полигоне, пролетев по сложной траектории расстояние порядка 100 морских миль.

Визуальные средства наблюдения (беспилотные летательные аппараты) зафиксировали успешное попадание ракеты в цель.

Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного района было привлечено порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты Морской авиации и ПВО ЧФ.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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