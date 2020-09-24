24.09.2020 (13:50)

В Дагестане в ходе СКШУ «Кавказ-2020» морпехи КФл учились уничтожать противника ночью в море из вооружения БТР-82АМ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Дагестане в ходе СКШУ «Кавказ-2020» морпехи КФл учились уничтожать противника ночью в море из вооружения БТР-82АМ

На стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) уничтожили в ночном бою условные незаконные вооружённые формирования в прибрежной зоне Республики Дагестан.

По замыслу учения, с моря на быстроходных лодках НВФ выдвинулись к району расположения сил КФл, занявших береговую линию, для проведения диверсий.

Наблюдательные посты батальонной тактической группы морской пехоты КФл обнаружили приближение плавсредств без опознавательных маяков и в режиме «Тишина» передали сигнал на огневые позиции.

Для обозначения приближающегося противника миномётная батарея произвела залп осветительными минами из 122-мм миномётов 2С12 «Сани». Огнем из стрелкового оружия подразделения и вооружения бронетранспортёров БТР-82АМ «противник» был уничтожен в море.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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