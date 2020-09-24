24.09.2020 (13:15)

Командование танковой армии ЗВО проверяет готовность соединений и воинских частей к двухстороннему тактическому учению в Нижегородской области

Командование гвардейской танковой армии Западного военного округа проводит строевые смотры готовности личного состава, вооружения, военной и специальной техники к двухстороннему тактическому учению, которое пройдет на полигоне Мулино Нижегородской области с 28 сентября по 4 октября.

Готовность соединений и воинских частей оценил командующий гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенант Сергей Кисель. В смотре приняли участие танковый полк Кантемировской дивизии, танковая бригада, артиллерийская бригада, отдельная бригада РХБ защиты.

Проверялись экипировка военнослужащих, обеспеченность всеми видами довольствия, наличие необходимого обмундирования и снаряжения, а также исправность и техническое состояние ВВСТ.

Смотру предшествовала тщательная подготовка, к которой были привлечены представители всех довольствующих и обеспечивающих служб. Также участники учения прошли курс теоретических и практических занятий по знанию и соблюдению требований безопасности.

«В целом личный состав к практическим действиям по плану учений готовы, – заявил по итогам смотра генерал-лейтенант Сергей Кисель. – Отдельные недостатки были устранены на месте».

Строевой смотр является одним из завершающих этапов проверки готовности к учению.

Всего в учениях будет задействовано свыше 3,5 тыс. военнослужащих и порядка 700 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

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