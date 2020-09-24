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24.09.2020 (13:00)

Тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин

В рамках выполнения задач по предназначению в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базового тральщика «Леонид Соболев» и рейдовых тральщиков «Леонид Перепеч» и «Василий Поляков» обезвредила мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно выполнили задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.

Также в ходе поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены 12 из 12 поставленных учебных якорных и донных мин.

На завершающем этапе учения экипажи тральных кораблей уничтожили макеты плавающих мин огнем малокалиберной артиллерии, а также отработали задачи по радиационной, химической и биологической защите.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Учения , Корабли
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