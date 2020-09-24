24.09.2020 (12:30)

На заключительном этапе БТУ в ОГРВ ПРРМ были отработаны действия в наступлении

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) отработали действия наступательного боя днем.

По замыслу батальонно-тактического учения, отразив нападение условного противника ночью, мотострелковый батальон перешел в наступление.

На данном этапе батальонно-тактического учения военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали навыки наступательного боя. Личный состав подготовил технику, после чего применил дымы и отработал действия по скрытному передвижению при маневрировании, а также поразил 100% мишеней, имитирующих живую силу и бронетанковую технику условного противника.

Батальонно-тактическое учение прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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