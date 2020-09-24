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24.09.2020 (12:15)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по вождению

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению боевых машин.

В ходе занятия около 30 военнослужащих отработали подготовку экипажей и машин к движению, одновременное трогание машин с места, увеличение и уменьшение скорости и дистанции в движении.

Командирами подразделений были отработаны прием и передача сигналов по управлению колонной в движении, движение по дорогам и колонным путям, действия при налете авиации, а также преодоление зараженных участков местности.

На протяжении всего маршрута трассы разведчики ОГРВ ПРРМ имитировали условия, приближенные к реальному бою, используя при этом различные средства имитации.

Занятие по вождению боевых машин в ОГРВ ПРРМ носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка , Приднестровье
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