24.09.2020 (12:00)

Спецназ ЦВО уничтожил условное незаконное вооруженное формирование под Новосибирском

Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условное незаконное вооруженное формирование (НВФ) в рамках учения, которое прошло под Новосибирском.

По замыслу учения группы спецназа совершили марш на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун» в зону выполнения разведывательных задач. На местах были развернуты беспилотные летательные аппараты (БпЛА) «Тахион», оптико-электронные комплексы «Ирония», а также комплекс электронной разведки «Соболятник».

Данные с оптических приборов средств разведки в режиме реального времени поступали на командный пункт, координирующий действия разведчиков. На расстоянии около 7 км были обнаружены мобильные базы НВФ. Используя собранные разведданные, военнослужащие произвели скрытное проникновение в зону, подконтрольную условным противником, бесшумно уничтожили охрану и совершили налет, уничтожив бандгруппу из автоматов АК-74 и пулеметов «Корд». Для уничтожения объектов инфраструктуры «противника» разведчики установили закладки мин и взрывных устройств дистанционного управления и произвели их подрыв.

По завершении учения группы спецназа были оперативно эвакуированы на бронеавтомобилях из районов выполнения задач.

В учении, которое длилось два дня и завершилось сегодня, было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.

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