24.09.2020 (11:45)

Более 1000 разведчиков ЦВО в полевых условиях отработали задачи учебно-боевого применения

В Сибири на двух полигонах, расположенных в Кемеровской области и в Алтайском крае, завершился лагерный сбор подразделений войсковой разведки, входящих в состав мотострелковых соединений и подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. В мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 1000 военнослужащих.

В ходе лагерного сбора особое внимание уделялось освоению современных видов вооружения и применению тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий.

Отработка действий в ходе практических занятий по поиску и ликвидации групп условного противника проводилась с применением радиолокационных станций разведки СБР-3 и ПСНР-8, а также беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Кроме того, при отработке навыков наведения авиации и корректирования огня артиллерии на цели условного противника использовался комплекс КРУС «Стрелец».

Обязательным элементом боевой подготовки для разведчиков в ходе лагерного сбора стало выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия различных типов и штатного вооружения боевой техники.

Полевой выход проходил в течение месяца и завершился проведением контрольных занятий и тактико-специального учения, в ходе которого было задействовано свыше 100 единиц специальной и военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице