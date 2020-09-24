24.09.2020 (11:30)

Студенты морских вузов страны представили перспективные образцы подводной робототехники

В рамках Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020» студенты ведущих морских вузов России представили новейшие образцы в двух категориях - телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Девять команд проверили свои разработки в реальных практических условиях. Аппараты преодолели испытания по изучению поверхности акватории, поиску подводных объектов, обследованию научно-исследовательской станции и подъеме сервера на поверхность.

Большинство команд с учетом опыта, полученного в прошлых соревнованиях, представили для состязаний усовершенствованные телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты и заметно улучшили свое мастерство по их пилотированию.

Все технические устройства отличаются друг от друга реализованными в них технологическими решениями: различными геометрическими формами корпуса и размещением полезной нагрузки, применяемыми при конструировании аппаратов материалами. Все они оборудованы фотокамерами, позволяющими осуществлять фото и видеосъемку.

Специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России в ходе выступлений команд отметили, что используемые в аппаратах технические решения представляют интерес для Минобороны России и могут быть использованы в научных работах по разработке перспективных образцов морской техники.

Справочно:

Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2020» проходят во Владивостоке с 22 по 25 сентября 2020 года на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского.



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