24.09.2020 (10:45)

Зенитчики отразили массированную атаку авиации и беспилотников под Волгоградом на учениях «Кавказ-2020»

Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа и отдельного десантно-штурмового соединения ВДВ отразили массированный налет авиации и беспилотников условного противника на полигоне Прудбой (Волгоградская область) в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

Для качественной оценки выполнения задач и определения возможностей расчетов на полигоне была создана максимально сложная мишенная обстановка. В воздух одновременно запускались до 8 скоростных аэродинамических целей, об их количестве и времени пуска расчетам заранее не сообщалось.

Подразделения, вооруженные зенитными пушечно-ракетными комплексами «Тунгуска-М1» и новейшими переносными зенитными ракетными комплексами «Верба», уничтожили ракеты-мишени на высотах до 2 км, тактические авиационные и зенитные ракеты, а также мишени, имитирующие зависающие вертолеты и наземную бронетехнику.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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