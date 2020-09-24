24.09.2020 (11:00)

На аэродроме Таганрог прошла подготовка экипажей ВТА к массовому десантированию подразделений и техники ВДВ

На аэродроме Таганрог прошла практическая подготовка экипажей военно-транспортной авиации для выполнения задач по массовому десантированию подразделений и военной техники Воздушно-десантных войск в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Летчики изучили район проведения полетов, десантирования, маршруты движения воздушных судов и порядок действия в различных нештатных ситуациях.

Всего было задействовано около 60 экипажей.

Предварительно на трех оперативных аэродромах была завершена погрузка военной техники ВДВ для десантирования.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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