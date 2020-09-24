24.09.2020 (10:15)

Российские танкисты уничтожили низколетящие воздушные цели на учениях в горах Таджикистана

Танковые подразделения 201-й военной базы выполнили задачи по уничтожению низколетящих воздушных целей условного противника в ходе однодневного учениях в горах Таджикистана.

По замыслу учения, экипажи танков Т-72 при совершении марша подверглись нападению боевых дронов условного противника в районе полигона Ляур. Механики-водители, маневрируя танками и используя складки местности, ушли от вероятного удара и заняли выгодные огневые позиции, а наводчики-операторы, получив целеуказания от командиров боевых машин, поразили из крупнокалиберных пулемета НСВТ движущиеся мишени, имитирующие атаку беспилотников на дальностях от 300 до 2000 метров.

В ходе перемещения и смены огневых позиций механики-водители выполнили упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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