24.09.2020 (09:45)

Отряд комплексной экспедиции Северного флота обследовал пароход «Челюскин», затонувший в Чукотском море

Отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику, находящийся на ледоколе «Илья Муромец», обследовал пароход «Челюскин», раздавленный льдами и затонувший в 1934 году в Чукотском море.

Исследователи с помощью многолучевого эхолота осуществили трехмерную акустическую съемку затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода «Челюскин» с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин-350». Ранее еще не удавалось сделать качественные съемки парохода – район, где на глубине 50 метров затонуло судно, находится недалеко от Берингова пролива, и здесь очень мощное течение и мутная вода.

На видеоизображении отчётливо видны носовая и средняя части судна, прямоугольные иллюминаторы. Название парохода на носу и на корме не сохранилось. По съемкам специалистами затонувший объект опознан, как пароход «Челюскин».

В настоящее время ледокол Северного флота «Илья Муромец» направляется к острову Врангеля. Там предполагается исследовать места, связанные с Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) 1910-1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

Также будет выполнен ряд наблюдений и исследований в интересах научной группы Русского географического общества.

Экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества, действуя на ледоколе «Илья Муромец» в районе полуострова Таймыр уже обнаружил следы экспедиции Владимира Русанова, уточнил координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, в ходе подводных исследований – определил местоположение останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно, одно из них может быть ледокольным пароходом «Вайгач».

Ряд важных исторических артефактов XVII века были обнаружены в заливе Симса моря Лаптевых.

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