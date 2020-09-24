24.09.2020 (09:15)

Мотострелки совместно с авиацией, артиллерией и десантниками провели масштабную контратаку на СШКУ «Кавказ»

Мотострелковые подразделения Южного военного округа совместно с десантно-штурмовой бригадой ВДВ, экипажами вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и штурмовиков Су-25, а также при поддержке реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» провели масштабную контратаку на условного противника на полигоне Прудбой (Волгоградская область) в рамках СКШУ «Кавказ-2020».

Всего в эпизоде было задействовано порядка двух тысяч военнослужащих и около ста единиц военной техники.

Согласно сценарию учения, тактический воздушный десант на вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор» высадился в тыл противника и уничтожил его бронетехнику, дав тем самым возможность мотострелковым подразделениям начать контратаку. Огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям в ходе наступления осуществляли экипажи вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и звено фронтовых штурмовиков Су-25.

Для предотвращения быстрого развертывания резервов наступающих сил условного противника артиллеристы из реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и самоходных артиллерийских установок «Мста-С» нанесли непоправимый ущерб технике и живой силе условного противника, проведя огневой налет с неподготовленных позиций.

Затем мотострелковые подразделения на бронемашинах БМП-3 и зенитных комплексах «Тунгуска», а также танковые подразделения на Т-90А под прикрытием аэрозольной завесы пошли в контратаку и уничтожили основные силы противника.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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