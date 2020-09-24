24.09.2020 (10:00)

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» артиллеристы соединения ЮВО уничтожили важные объекты условного противника под Волгоградом

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели артиллерийскую подготовку наступления, уничтожив важные объекты условного противника на полигоне «Прудбой» под Волгоградом в рамках стратегического командно-штабного учения СКШУ «Кавказ-2020».

По замыслу учения огневой удар одновременно нанесли дивизионы самоходной артиллерии «МСТА-С», при поддержке реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», на дальности до 15 км.

После выполнения задачи по уничтожению важных целей условного противника артиллерийские подразделения совершили противоогневой манёвр и приступили к дальнейшему уничтожению сосредоточенным огнем опорных пунктов условного противника.

Корректирование огня артиллерии, а также видеоконтроль точности нанесения огневого поражения целей «противника» выполняли приданные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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