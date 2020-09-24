24.09.2020 (10:30)

Танкисты и артиллеристы ЮВО и Минобороны Армении выполнили боевые стрельбы на полигоне Алагяз в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

Танковые экипажи и артиллерийские расчеты соединения Южного военного округа (ЮВО) и Минобороны Армении в ходе розыгрыша боевых тактических действий в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» выполнили огневые задачи на полигоне Алагяз.

Артиллерийские подразделения двух стран огнем из боевых орудий самоходных гаубиц «Гвоздика» и буксируемых минометов «Сани» с использованием средств радиолокационной и артиллерийской разведки нанесли поражение целям условного противника на дальности до 5 км с закрытых огневых позиций.

Экипажи танков в ходе практических розыгрышей применили боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе сирийский, уничтожения бронетехники и наиболее важных объектов условного противника с использованием тактических приемов «танковая карусель», «кочующий танк» и «танк разведчик».

Корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении привлечено около 1,5 тыс. человек и задействовано до 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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