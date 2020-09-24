24.09.2020 (08:50)

Корабли Черноморского флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Корабельная ударная группа (КУГ) в составе сторожевого корабля «Пытливый» и ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» успешно отразили средства воздушного нападения условного противника, применив по цели зенитное ракетное оружие совместно с зенитной артиллерией.

Боевые расчёты КУГ уничтожили в воздухе ракету-мишень, запуск которой был выполнен экипажем малого противолодочного корабля (мпк) «Суздалец».

Также были проведены артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням, запуск которых был произведён с двух малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Суздалец».

Боевые расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей экипажей гвардейского ракетного крейсера «Москва», малых ракетных кораблей «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», четырёх ракетных катеров Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60» уничтожили ракеты-мишени на безопасном расстоянии.

В свою очередь, корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) в составе мпк «Касимов» и «Ейск» отработала задачи по применению зенитного ракетного комплекса «Оса» для уничтожения средств воздушного нападения условного противника.

В качестве воздушных целей использовались специальные самолётные малогабаритные мишени, сброшенные с самолётов-амфибий Бе-12 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

Ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям были выполнены в морском полигоне боевой подготовки.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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