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24.09.2020 (08:11)

Более 1 500 военнослужащих и около 250 единиц боевой и специальной техники задействовано в тактическом учении гвардейского десантно-штурмового полка на полигоне «Струги Красные» под Псковом

На полигоне “Струги Красные” в Псковской области, под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковника Сергея Чубарыкина, началось плановое полковое тактическое учение гвардейского ударного десантно-штурмового полка, дислоцированного в н.п. Череха Псковской области.

«В ходе учения будет отработан ряд учебно-боевых задач по переброске подразделений комбинированным способом, массовое десантирование личного состава и военной техники из самолетов военно-транспортной авиации, совершение маневров в новые районы с форсированием водной преграды, захватом выгодного рубежа и удержанием его с целью обеспечения высоких темпом наступления основных сил десанта» - отметил командир Псковского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Сергей Чубарыкин.

В рамках первого этапа учения подразделения полка были подняты по тревоге, приведены в высшие степени готовности и, совершив марш на штатной технике, прибыли в указанные районы сосредоточения, где подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий.

В дальнейшем, десантно-штурмовые подразделения без предварительной подготовки выдвинулись двумя колоннами и сходу форсировали водную преграду при непосредственной поддержке армейской авиации. Всего в маневре участвовало около 40 единиц бронетанковой техники.

Всего в учении задействовано более 1 500 военнослужащих и около 250 единиц боевой и специальной техники гвардейского ударного десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Боевая подготовка
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