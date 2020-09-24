24.09.2020 (09:00)

Штурмовики Су-25СМ3 ЮВО уничтожили аэродром условного противника в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» штурмовики Су-25СМ3 из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцирующегося в Краснодарском крае, уничтожили аэродром условного противника.

По замыслу учения экипажи Су-25СМ3 в составе звеньев преодолели систему ПВО условного противника. При сближении с целями летчики выполнили пуски управляемых ракет, провели стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по объектам инфраструктуры условного аэродрома противника.

Для выполнения учебно-боевой задачи было задействовано около 10 штурмовиков Су-25СМ3.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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