24.09.2020 (08:15)

Военные инженеры ВВО в Бурятии организовали колонные пути для движения техники

С инженерным подразделением танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, проведены занятия по тактико-специальной подготовке в рамках полевого выхода соединения. Военнослужащие отработали задачи инженерного обеспечения войск.

Так, военнослужащие саперного подразделения осуществили поиск взрывоопасных предметов на местности для подготовки путей движения и маневра войск, произвели инженерную разведку маршрутов выдвижения на наличие взрывоопасных предметов и отработали элементы поиска и уничтожения мин-растяжек с помощью «кошек» и проделывания проходов в минных полях. Также в ходе проведения занятия военные инженеры расчистили завалы, в том числе горящие, на пути следования войск.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе дымы.

В учении задействовано более 100 человек и свыше 20 единиц специальной техники.

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