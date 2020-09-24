24.09.2020 (07:31)

На базе общевойскового объединения ВВО в Забайкалье стартовали «Командирские старты»

В спортивном комплексе «СКА» Забайкальского края состоялось торжественное открытие чемпионата Восточного военного округа (ВВО) «Командирские старты».

В соревнованиях принимают участие более 80 военнослужащих из воинских частей и соединений ВВО. В программу соревнований включены военно-прикладные виды спорта, плавание на дистанции от 100 метров до 300 метров подтягивание на перекладине, упражнения с гирями, стрельба на меткость из пистолета Макарова ( ПМ-1-10 патронов, ПМ 2- 20 патронов, ПМ 3 – 30 патронов). Все нормативы будут выполняться участниками в рамках своей возрастной категории.

По итогам соревнований комиссией будет определен состав сборной ВВО, которая представит войска в финале на всеармейском этапе соревнований на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты».

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