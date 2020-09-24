24.09.2020 (07:07)

Минометчики Камышинского гвардейского соединения ВДВ в ходе удержания плацдарма остановили наступление условного противника под Волгоградом

На полигоне «Прудбой» в Волгоградской области в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» десантно-штурмовые подразделения Камышинского соединения ВДВ отработали учебно-боевые задачи по удержанию захваченного плацдарма.

Десантники осуществили десантирование посадочным способом с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», применяя точный огонь 120 мм минометов, десантники остановили развертывание сил условного противника готовящегося к атаке переднего рубежа удерживаемого ими плацдарма.

В эпизоде оборонительного боя десантников на полигоне «Прудбой» было задействовано более 120 военнослужащих десантно-штурмового соединения, и около 6 расчетов 120 мм минометов, поддерживающих действия передовых подразделений ВДВ.

Маневренная оборона подразделения ВДВ на полигоне «Прудбой» под Волгоградом проводилась в рамках реализации замысла по применению десантно-штурмовых подразделений на отдельном направлении, в ходе проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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