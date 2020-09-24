24.09.2020 (06:30)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье состоялся «Единый день РХБ защиты»

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, состоялся единый день радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).

Около 3 тыс. военнослужащих в течение суток выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

На тренировках по РХБ защите военнослужащие выполняли нормативы по применению средств индивидуальной зашиты, преодолевали условно зараженные участки местности, улучшали навыки применения приборов РХБ разведки.

Основная цель проведения единого дня РХБЗ — тренировать личный состав умелым действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствовать навыки работы с приборами радиационной и химической разведки, проведению специальной обработки вооружения и военной техники.

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