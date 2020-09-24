Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.09.2020 (06:30)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье состоялся «Единый день РХБ защиты»

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, состоялся единый день  радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ).

Около 3 тыс. военнослужащих в течение суток выполняли мероприятия повседневной деятельности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения.

На тренировках по РХБ защите  военнослужащие выполняли нормативы по применению  средств индивидуальной зашиты, преодолевали условно зараженные участки местности, улучшали навыки применения приборов РХБ разведки.

Основная цель проведения единого дня  РХБЗ — тренировать личный состав умелым действиям по сигналам оповещения о применении противником оружия массового поражения, совершенствовать навыки работы с приборами радиационной и химической  разведки, проведению специальной обработки вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки по обороне морского побережья
На территории ВВО отопительный период начался в Чукотском автономном округе, Республике Бурятия, Забайкальском крае и Амурской области
На Камчатке торжественно встретили после длительного похода атомный ракетный подводный крейсер «Александр Невский»
Личный состав и техника берегового ракетного соединения ТОФ вернулись на Камчатку после проведения учений на Чукотке

Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false