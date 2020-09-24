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24.09.2020 (06:16)

Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине совершенствуют навыки по обороне морского побережья

Военнослужащие подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине в ходе полевых занятий совершенствуют  навыки по обороне морского побережья.

В процессе тренировок особое внимание уделяется совершенствованию практических навыков командиров в управлении подразделениями в различных видах боя, том числе при ведении мобильной обороны морского побережья. Для разведки морских целей на десантоопасных направлениях активно применяются БЛА «Орлан-10», которые могут оставаться в воздухе довольно продолжительное время.

Так, мотострелки отрабатывают боевую стрельбу из штатного вооружения многоцелевых лёгкобронированных гусеничных тягачей МТЛБ – крупнокалиберных пулемётов «Корд» - с места и в движении по различным видам мишеней, в том числе надводных.

Опытом управления и стрельбы из многоцелевых легкобронированных гусеничных тягачей обладают не только стрелки и механики-водители, но и командиры подразделений, в которых МТЛБ стоит на вооружении.

Для гарантированного поражения десантных средств условного противника организованы тренировки расчетов самоходных артиллерийских систем «Гиацинт».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
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