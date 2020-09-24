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24.09.2020 (04:29)

Личный состав и техника берегового ракетного соединения ТОФ вернулись на Камчатку после проведения учений на Чукотке

На Камчатку, после полевого выхода и участия в комплексе учений ТОФ с силами в дальней морской зоне, вернулись подразделения берегового ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС). Учения являлись заключительным этапом межвидовой подготовки сил Тихоокеанского флота к контрольной проверке за летний период обучения. В ходе практических действий береговые ракетчики отработали марш в назначенные районы, нормативы приведения в готовность пусковых установок и маскировку машин.

Проведены тренировки по организации охранения позиционного района, в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов, нанесение ракетного удара по отряду кораблей условного противника.

С необорудованного побережья на Чукотском полуострове личный состав и техника были загружены на большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил и доставлены в район бухты Малая Лагерная на Камчатке, откуда техника проследовала к месту постоянной дислокации.

К учениям в арктической зоне привлекалось более 600 военнослужащих соединения и свыше 100 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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